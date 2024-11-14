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14.11.2024, 17:52

Назван самый вредный алкоголь

Новости Мира 0 525

Любители пива ведут нездоровый образ жизни и имеют ожирение чаще, чем люди, предпочитающие вино и крепкие спиртные напитки. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Lenta.ru

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Как отмечает издание, исследователи проанализировали данные о пищевых привычках и образе жизни 1900 добровольцев, которые для научного эксперимента были разделены на четыре группы по типу предпочитаемого алкоголя. 38,9 процента участников потребляли только пиво, 21,8 процента — только вино, 18,2 процента людей пили только крепкий алкоголь, 21,1 процента — сочетали несколько видов спиртных напитков.

Их образ жизни оценивали по 100-балльной шкале, в которой учитывают разнообразие пищи, умеренность и сбалансированность питания и другие критерии. Самые плохие показатели продемонстрировали любители пива: они набрали 49 баллов против 55 баллов у людей, предпочитающих вино, и 53 баллов у тех, кто пил крепкие напитки, или тех, кто сочетал разный алкоголь. На основании этих результатов специалисты назвали пиво наиболее вредящим здоровью алкоголем.

В материале отмечается, что предпочитающие пиво люди не только хуже питаются, но и больше курят, меньше двигаются, больше ленятся и потребляют больше калорий, что повышает риск ожирения и связанных с ним заболеваний. Доктор Мэдлин Новак, комментируя эти результаты, заявила, что негативные последствия чрезмерного употребления алкоголя, включая заболевания печени, часто могут усугубляться неправильным питанием.

Ранее кандидат медицинских наук, психиатр, психотерапевт Игорь Новицкий развеял главные мифы об алкоголизме. Он заявил, что утверждение о полезных свойствах ряда алкогольных напитков, в частности, пива, является опасным заблуждением.

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