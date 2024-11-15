1500 человек собрались на похороны автомобиля в Индии

В индийском округе Амрели, штат Гуджарат, семья организовала прощание со своим автомобилем Maruti Suzuki WagonR, который верно служил им с 2006 года, передает Tengri Auto .

Кадр из видео

Считая этот компакт-вэн источником удачи и добрых воспоминаний, владельцы решили не отправлять его на утилизацию, а устроить целую церемонию захоронения.

На прощание с авто собрались около 1500 человек. Автомобиль украсили гирляндами из календулы и россыпью лепестков роз, а затем опустили в яму глубиной около 4,6 метра.

Семья планирует посадить дерево на месте захоронения, чтобы оно символизировало добрые воспоминания, которые "автомобиль удачи" оставил после себя.