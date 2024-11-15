Психологи рассказали, почему злиться бывает полезно

Злость, особенно если она неуместна, способна разрушать отношения. Люди, которые часто злятся, часто могут иметь проблемы со здоровьем, сообщают психологи на Zakon.kz.

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Именно поэтому многие стараются подавлять гнев, считая, что он приносит больше вреда, однако все эмоции имеют ценность – иначе мы не смогли бы их чувствовать. Так же, как страх, радость или грусть, злость помогает нам сфокусироваться на опыте в настоящем моменте и подготовить соответствующую реакцию.

И хотя научных исследований о позитивном влиянии злости не так много, как о негативном, есть минимум три причины, почему злиться иногда бывает полезно.

1. Злость содействует достижению сложных целей

Злость привлекает наше внимание к тому, что мешает нам реализовать цели, и мотивирует предпринимать шаги, чтобы устранить препятствия.

В ходе серии экспериментов ученые показывали участникам изображения, которые вызывали гнев или другие чувства, такие как грусть или веселье, а затем давали сложные задания, например решить непростую головоломку или выиграть в видеоигре.

Оказалось, что участники лучше всего справлялись с задачами, когда злились. Это говорит о том, что злость может помогать нам достигать целей, которых в противном случае достичь было бы сложнее.

2. Злость повышает гражданскую активность

Перед выборами президента США в 2016 и 2020 году всё те же ученые опросили почти тысячу жителей Калифорнии и Техаса. Специалистов интересовало, насколько людей злила мысль о том, что победить может кандидат, который им не нравится. После авторы исследования проверили, голосовали участники или нет и если голосовали, то за кого.

Выяснилось, что разозленные люди с большей вероятностью ходили на выборы, независимо от того, какого кандидата поддерживали. Интересно, что страх не подталкивал людей голосовать. Притом что обе эти эмоции могут помочь нам обратить внимание на угрозу, злость пробуждает в нас желание решить проблему, а страх, наоборот, заставляет ее избегать.

3. Злость помогает понять потребности в отношениях