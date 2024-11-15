Названо существо, способное "захватить" Землю в случае вымирания людей

Ведущие мировые эксперты утверждают, что осьминоги имеют все шансы стать доминирующей силой на Земле, если человечество вымрет, например, из-за войн или изменения климата, сообщает Zakon.kz.

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Они обладают "физическими и умственными качествами, необходимыми" для того, чтобы превратиться в вид, способный создать следующую цивилизацию.

Как пишет Daily mail, профессор Тим Коулсон из Оксфордского университета заявил, что "ловкость, любопытство, способность общаться друг с другом и выдающийся интеллект" этих восьминогих существ означают, что они могли бы создать сложные инструменты для создания огромной подводной цивилизации, подобной Атлантиде.

И хотя осьминог "маловероятно" разовьется в полноценное наземное животное, он достаточно умен, чтобы "продлить" свое пребывание вне воды и разработать новые методы охоты, считает Коулсон.

В интервью журналу The European Коулсон, ранее занимавший должности профессора популяционной биологии в Имперском колледже Лондона, в Кембриджском университете и Институте зоологии Лондона, сказал: "Осьминоги – одни из самых умных, легко приспосабливающихся и находчивых существ на Земле".

"Их развитая нейронная структура, децентрализованная нервная система и замечательные навыки решения проблем делают осьминогов уникально приспособленными к непредсказуемому миру. Эти качества могут позволить им осваивать новые ниши и адаптироваться к меняющейся планете, особенно при отсутствии влияния человека. В мире, где доминируют млекопитающие, осьминоги остаются недооцененным соперником. Их развитое познание, использование инструментов и способность адаптироваться к изменяющимся условиям среды дают основу для того, что может появиться в качестве следующего разумного вида на планете после людей", – считает профессор.

Но он признает, что эволюция непредсказуема, и мы не можем с уверенностью сказать, по какому пути она пойдет в случае вымирания человечества.

"Будущее жизни на Земле определяется бесчисленным множеством переменных, и любое количество видов может достичь выдающегося положения. Тем не менее, учитывая выдающийся интеллект осьминогов, их способность к адаптации и разнообразные стратегии выживания, было бы не так уж и маловероятно представить, что они будут процветать в постчеловеческом мире", – настаивает Коулсон.

Большинство ученых сходятся во мнении, что если бы люди вымерли, то существо, которое "заменит" нас, должно быть ловким. Без ловкости вид не смог бы разработать сложные инструменты для изменения окружающей среды и колонизации планеты так, как это сделал человек. Птицы и насекомые вряд ли смогут выполнить ту экологическую роль, которую ранее играли люди, поскольку им не хватает ловкости людей и осьминогов.

Приматы долгое время считались естественными предшественниками цивилизации из-за их способности манипулировать предметами. Однако приматы, скорее всего, столкнутся с вымиранием наравне с людьми, поскольку они уязвимы для тех же угроз, которые затрагивают и нас.

По словам экспертов, даже если приматы выживут, они уязвимы для хищников и конкуренции, ограничены в среде и экосистемах, в которых они могут жить, и имеют медленные темпы размножения и развития.

Приматы также полагаются на сплоченные сообщества для выживания – с скоординированным социальным поведением, таким как охота, уход за собой и защита от хищников – а небольшая численность их популяции означает, что им может быть трудно адаптироваться к изменившемуся миру.

"С другой стороны, осьминоги являются потенциально лучшим кандидатом на заполнение экологической ниши в постчеловеческом мире", – добавил профессор Коулсон.

Они уже могут различать реальные и виртуальные объекты, решать головоломки, манипулировать своим окружением, использовать сложные инструменты с помощью своих щупалец, похожих на большие пальцы, и жить в самых разных средах – от глубоководных впадин до прибрежных вод.

Осьминоги также умеют выживать в суровых условиях и являются грозными охотниками, охотящимися на разнообразную добычу, включая моллюсков, креветок, омаров, рыбу, акул и даже птиц.

Хотя продолжительность их жизни относительно коротка – от 1,5 до 5 лет, они очень быстро размножаются и достигают физической и интеллектуальной зрелости.

Ранее швейцарские ученые выяснили, когда на Земле впервые произошел переход от одноклеточной жизни к многоклеточным организмам, что позволяет предположить, что же появилось раньше – курица или яйцо.