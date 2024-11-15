18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
495.95
524.37
4.98
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
15.11.2024, 13:14

Названо существо, способное "захватить" Землю в случае вымирания людей

Новости Мира 0 668

Ведущие мировые эксперты утверждают, что осьминоги имеют все шансы стать доминирующей силой на Земле, если человечество вымрет, например, из-за войн или изменения климата, сообщает Zakon.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

Они обладают "физическими и умственными качествами, необходимыми" для того, чтобы превратиться в вид, способный создать следующую цивилизацию.

Как пишет Daily mail, профессор Тим Коулсон из Оксфордского университета заявил, что "ловкость, любопытство, способность общаться друг с другом и выдающийся интеллект" этих восьминогих существ означают, что они могли бы создать сложные инструменты для создания огромной подводной цивилизации, подобной Атлантиде.

И хотя осьминог "маловероятно" разовьется в полноценное наземное животное, он достаточно умен, чтобы "продлить" свое пребывание вне воды и разработать новые методы охоты, считает Коулсон.

В интервью журналу The European Коулсон, ранее занимавший должности профессора популяционной биологии в Имперском колледже Лондона, в Кембриджском университете и Институте зоологии Лондона, сказал: "Осьминоги – одни из самых умных, легко приспосабливающихся и находчивых существ на Земле".

"Их развитая нейронная структура, децентрализованная нервная система и замечательные навыки решения проблем делают осьминогов уникально приспособленными к непредсказуемому миру. Эти качества могут позволить им осваивать новые ниши и адаптироваться к меняющейся планете, особенно при отсутствии влияния человека. В мире, где доминируют млекопитающие, осьминоги остаются недооцененным соперником. Их развитое познание, использование инструментов и способность адаптироваться к изменяющимся условиям среды дают основу для того, что может появиться в качестве следующего разумного вида на планете после людей", – считает профессор.

Но он признает, что эволюция непредсказуема, и мы не можем с уверенностью сказать, по какому пути она пойдет в случае вымирания человечества.

"Будущее жизни на Земле определяется бесчисленным множеством переменных, и любое количество видов может достичь выдающегося положения. Тем не менее, учитывая выдающийся интеллект осьминогов, их способность к адаптации и разнообразные стратегии выживания, было бы не так уж и маловероятно представить, что они будут процветать в постчеловеческом мире", – настаивает Коулсон.

Большинство ученых сходятся во мнении, что если бы люди вымерли, то существо, которое "заменит" нас, должно быть ловким. Без ловкости вид не смог бы разработать сложные инструменты для изменения окружающей среды и колонизации планеты так, как это сделал человек. Птицы и насекомые вряд ли смогут выполнить ту экологическую роль, которую ранее играли люди, поскольку им не хватает ловкости людей и осьминогов.

Приматы долгое время считались естественными предшественниками цивилизации из-за их способности манипулировать предметами. Однако приматы, скорее всего, столкнутся с вымиранием наравне с людьми, поскольку они уязвимы для тех же угроз, которые затрагивают и нас.

По словам экспертов, даже если приматы выживут, они уязвимы для хищников и конкуренции, ограничены в среде и экосистемах, в которых они могут жить, и имеют медленные темпы размножения и развития.

Приматы также полагаются на сплоченные сообщества для выживания – с скоординированным социальным поведением, таким как охота, уход за собой и защита от хищников – а небольшая численность их популяции означает, что им может быть трудно адаптироваться к изменившемуся миру.

"С другой стороны, осьминоги являются потенциально лучшим кандидатом на заполнение экологической ниши в постчеловеческом мире", – добавил профессор Коулсон.

Они уже могут различать реальные и виртуальные объекты, решать головоломки, манипулировать своим окружением, использовать сложные инструменты с помощью своих щупалец, похожих на большие пальцы, и жить в самых разных средах – от глубоководных впадин до прибрежных вод.

Осьминоги также умеют выживать в суровых условиях и являются грозными охотниками, охотящимися на разнообразную добычу, включая моллюсков, креветок, омаров, рыбу, акул и даже птиц.

Хотя продолжительность их жизни относительно коротка – от 1,5 до 5 лет, они очень быстро размножаются и достигают физической и интеллектуальной зрелости.

Ранее швейцарские ученые выяснили, когда на Земле впервые произошел переход от одноклеточной жизни к многоклеточным организмам, что позволяет предположить, что же появилось раньше – курица или яйцо.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...