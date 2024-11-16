Путин поговорил с Шольцем

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Lenta.ru

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

«Президент Путин и канцлер Шольц провели переговоры по телефону. Их разговор длился около часа», — передает агентство слова источника из правительства ФРГ, который предпочел остаться анонимным.

Как отмечают авторы материала, политики прямо поговорили друг с другом впервые с декабря 2022 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет несколько телефонных разговоров с иностранными лидерами 15 ноября. Он отметил, что президент переговорит с одним из своих зарубежных коллег во второй половине дня.