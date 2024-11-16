Стивен Кинг ушел из соцсети X

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Он назвал платформу "слишком токсичной".

Я ухожу из Twitter. Пытался остаться, но атмосфера стала слишком токсичной. Если хотите, следите за мной на Threads, – написал он в своем последнем посте.

Кинг нередко критиковал владельца платформы Илона Маска. Так, во время президентской избирательной кампании писатель упрекал Маска в том, что он использовал свой аккаунт для поддержки кандидатуры Дональда Трампа. При этом сам Кинг активно агитировал американцев за Камалу Харрис.