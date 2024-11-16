Майк Тайсон – Джейк Пол: итоги боя

16 ноября в Техасе сошлись две эпохи: легендарный Майк "Железный" Тайсон и YouTube-блогер Джейк Пол, сообщает Zakon.kz .

Фото: Global Look Press)

До начала боя Тайсон опубликовал на своей странице в Instagram видео с пафосным появлением на стадионе "Эй-ти-энд-ти Стэдиум". Это его первый бой за последние 19 лет.

А его соперник в это время дал интервью журналистам.

Я готов на все 100%. Я настоящий тигр и готов бегать вокруг Тайсона, пока он не устанет. Я ждал этого момента всю свою жизнь, - сказал боксер.

Разница в возрасте соперников составляет 32 года. Сейчас Майку 58 лет, а Полу – 27. По информации некоторых СМИ, Майк Тайсон получит гарантированный гонорар в размере 20 млн долларов. Джейк Пол заработает вдвое больше. Его гонорар составит 40 млн долларов. Такие суммы делают этот бой одним из самых дорогих в истории бокса.

Что касается самого боя, то он начался в 10:00 по казахстанскому времени. Победу в нем ожидаемо одержал Джейк Пол.

Поединок был рассчитан на восемь раундов по две минуты и продлился всю дистанцию. За время боя Пол нанес 78 точных ударов, Тайсон только 18.