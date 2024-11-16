Учитель, у которого нашли сотни видео с изнасилованием новорожденных, избежал наказания

В Великобритании 26-летний учитель-стажер, которого уличили в распространении видео с изнасилованием детей, избежал реального срока, передает Liter.kz со ссылкой на Daily mail.

Фото: Pixabay

Якоба Шуффо арестовали в ноябре 2022 года. В последующем допросе в полиции он признался в хранении отвратительных видеороликов, которые он распространял среди других ему подобных людей в Telegram и WhatsApp.

Спустя полтора года педофилу предъявили обвинение, и на первом слушании он признал себя виновным.

Суду сообщили, что Шуффо хранил и распространял ужасающие кадры на двух мобильных телефонах.

На одном из мобильных устройств было 570 фотографий категории А, а также 484 видеоролика с детьми, некоторым из которых было всего шесть месяцев.

Суд узнал, что на другом телефоне было 462 фотографии и видео категории А с новорожденными.

Защита педофила сообщила, что Шуффо и сам является жертвой. Якобы он подвергался насилию с 11-летнего возраста и в этот период употреблял алкоголь и наркотики в целях самолечения.

Судья Найджел Дейли приговорил Шуффо к двум годам лишения свободы условно, отметив, что смягчающие обстоятельства перевешивают возраст жертв сексуального преступника.

Бывшему учителю предписано пройти 30 сеансов реабилитации, отработать 180 часов неоплачиваемых работ, а также на него распространяется действие постановления о предотвращении сексуального насилия.

Каким образом были сделаны фото и видео, не сообщается.