Почему мы любим тортики: найдена генетическая причина тяги к сладкому

Ученые из Италии, Испании и Дании обнаружили, что вариации гена SI влияют на потребление и предпочтение сахарозы у людей, сообщает Zakon.kz .

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Результаты опубликованы в журнале Gastroenterology.

Исследования показали, что жители Великобритании потребляют 9-12% суточных калорий в виде свободных сахаров, включая сахарозу. До 79% населения также перекусывает сладким до трех раз в день. Однако не все могут усваивать сахар одинаково. Около 10% британцев страдают синдромом раздраженного кишечника, связанного с генетическими дефектами в переваривании сахарозы.

Генетические различия в способности переваривать глюкозу влияют не только на количество потребляемой сахарозы, но и на тягу к сладким продуктам. В ходе экспериментов с мышами, у которых отсутствовал ген SI, исследователи заметили значительное снижение потребления сахарозы. Эти данные были подтверждены в ходе двух крупных популяционных исследований на людях: одно из них провели с участием шести тысяч человек из Гренландии, а в другое включили данные 134 766 добровольцев из Британского биологического банка, - рассказали ученые.

Используя нутригенетический подход, исследователи выяснили, что в Гренландии люди с неперевариваемостью сахарозы потребляют меньше продуктов с высоким содержанием сахара, в то время как в Великобритании те, у кого имеется дефектный или частично функционирующий ген SI, чаще склонны выбирать сладкие продукты.