Умерла Светлана Светличная

В возрасте 84 лет умерла актриса Светлана Светличная . Об этом сообщила кинокритик Сусанна Альперина в своем Telegram-канале, передает "Газета.RU"

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

По словам Альпериной, печальную новость ей сообщил киновед Вячеслав Шмыров.

«Ушла она из жизни — увы — ожидаемо. Я следила за новостями. Многие следили... Но в душе каждого зрителя она останется навсегда», — пишет кинокритик.

В конце мая SHOT писал об экстренной госпитализации Светличной.

«Звезда «Бриллиантовой руки» была срочно переведена из психиатрической больницы, где она находилась в последнее время, в другой стационар с болями — оказалось, у нее патология в легком и инфекция в почках. 84-летней актрисе предстоит длительное лечение», — говорилось в сообщении канала.

В августе заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. Невестка звезды рассказывала, что у нее развилась деменция.