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16.11.2024, 16:00

Трамп назначил самого молодого в истории США пресс-секретаря Белого дома

Новости Мира 0 342

Избранный президент США Дональд Трамп назначил самого молодого в истории США пресс-секретаря Белого дома, передает Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com / Фото автора thenews2.com
Фото:depositphotos.com / Фото автора thenews2.com

Эту должность займет пресс-секретарь его предвыборной кампании 27-летняя Кэролайн Ливитт. Об этом политик сообщил в своей соцсети Trump Social. По его словам, Ливитт проделала "феноменальную работу" в его кампании.

"Кэролайн умна, жестка и зарекомендовала себя как высокоэффективный коммуникатор. Я абсолютно уверен, что она отлично проявит себя на трибуне и поможет донести до американского народа наше послание", - говорится в сообщении.

Таким образом, Ливитт стала самой молодой представительницей Белого дома в истории США. До этого рекорд принадлежал Рону Зиглеру, который в 29 лет занял эту должность при экс-президенте США Ричарде Никсоне.

Следует отметить, что избранный президент США провел ряд назначений на ключевые посты в своей администрации и правительстве. Миллиардер Илон Маск и бизнесмен - бывший кандидат в президенты от республиканцев - Вивек Рамасвами возглавят недавно созданный Департамент повышения эффективности государственного управления.

На должность министра обороны был назначен бывший телеведущий Пит Хегсет. Еще один важный пост в силовом блоке США - должность советника по национальной безопасности - должен занять член Палаты представителей от Флориды республиканец Майкл Уолтц. Министром внутренней безопасности станет 52-летняя Кристи Ноэм - губернатор штата Южная Дакота. На должность посла США в Израиле был выбран бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби. О других назначениях избранного президента читайте в материале.

Напомним, Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

Ранее Трамп предложил кандидатуру на пост министра здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов Роберта Кеннеди-младшего.

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