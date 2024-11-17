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16.11.2024, 19:29

Майк Тайсон выбрал соперника после поражения от блогера

Новости Мира 0 369

58-летний Майк Тайсон не смог одолеть популярного ютубера Джейка Пола в главном бою большого вечера в Арлингтоне (США). Легендарный боксер уступил по очкам в напряженном восьмираундовом противостоянии. После боя Тайсон поделился своими мыслями о поединке, прокомментировав свое выступление и впечатления от схватки, сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Фото с сайта sport5.by
Фото с сайта sport5.by

"Я абсолютно счастлив, - заявил Майк. - Я не из тех, кого беспокоит мнение окружающих, так что я никому и ничего не собирался доказывать, только самому себе. И я просто счастлив тому, что могу делать".

"Я дрался с травмой, но не хочу использовать это как оправдание".

"Он очень хороший боец и заслуживает уважения".

"Я не знаю, выйду ли на ринг ещё раз. Зависит от ситуации… Не думаю, что это был последний бой. Не знаю, может, следующим будет его брат (Логан Пол)".

(Логан из-за спины Джейка: "Блин, чувак, да я тебя убью!")

"Это было реально трудно. Я старался, как мог", - заявил Тайсон.

По информации некоторых источников, Тайсон получит гарантированный гонорар в размере 20 миллионов долларов, в то время как его соперник заработает - 40 миллионов.

Отметим, что для Тайсона этот бой стал первым с 2005 года, когда он завершил карьеру, за время которой одержал 50 побед (в 44 случаях нокаутом), теперь уже при семи поражениях. Пол выиграл 11 боев, семь из них досрочно, а также имеет в своем пассиве одно поражение.

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