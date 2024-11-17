Сын владельца ресторана в пригороде Парижа взял его сотрудников в заложники

Сын владельца ресторана "Л’Оливье" в Исси-ле-Мулино закрылся в заведении и удерживал там четырёх сотрудников, сообщает Информбюро со ссылкой на BFM TV .

Фото: bfmtv.com

Наркозависимый мужчина был вооружён ножом. Посетителей на момент захвата в заведении не было.

Полицейские блокировали улицы и оцепили заведение, чтобы обеспечить периметр безопасности в районе. Туда прибыл отряд спецназначения парижской полиции BRI. С напавшим вели переговоры, во время которых он заявил, что может совершить самоубийство.

К настоящему времени все заложники освобождены, подозреваемые задержаны.