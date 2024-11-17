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16.11.2024, 21:40

"Хлебные крошки" помогут найти опасные для Земли кометы

Новости Мира 0 286

Американские астрономы из Университета Северной Аризоны нашли способ поиска долгопериодических комет (ДПК), представляющих потенциальную угрозу для нашей планеты, сообщает Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Новый метод может предсказать риск столкновения с Землей за годы до вероятной катастрофы. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных публикаций arXiv.

Долгопериодические кометы путешествуют по космосу, следуя очень вытянутым траекториям. Они могут сближаться с Землей раз в несколько сотен лет или еще реже, - поясняют ученые.

Согласно существующим оценкам, такие кометы могут стать причиной до 6% всех столкновений Земли с космическими объектами. Сегодня известно несколько долгопериодических комет с орбитами, находящимися в пределах 7,5 млн километров от нашего мира. Каждая из них потенциально способна нанести мощный удар.

В новом исследовании команда предложила искать ДПК с помощью так называемых "хлебных крошек" – метеороидов (микрометеоритов), оставшихся в пространстве после пролета кометы. Они образуются при сближении комет с Солнцем, когда интенсивное излучение испаряет большую часть льда. Это выбрасывает кометные камни и пыль в виде метеороидного потока, параллельного траектории кометы, - говорится в исследовании.

По словам астрономов, метеороидные потоки могут указать на родительские кометы, что позволит обнаружить их за годы до того, как те начнут представлять угрозу.

Авторы исследования обратились к 17 потокам с известными родительскими ДПК. На основе свойств каждого следа ученые смоделировали группу виртуальных комет и провели расчеты для определения областей космоса, где те могли бы находиться. Результаты показали значительные совпадения между местоположением настоящих и цифровых объектов.

Специалисты считают, что их метод может дать человечеству десятилетия на подготовку к отражению возможного космического удара.

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