Какие черты характера "притягивают" успех

Некогнитивные навыки, такие как настойчивость, самодисциплина, мотивация и эмоциональная стабильность, оказались ключевыми факторами, способствующими карьерному росту и жизненному успеху. Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования, опубликованного в журнале Nature Genetics, передает Ulysmedia.kz .

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В исследовании приняли участие 1,5 миллиона человек, и его результаты показали, что генетика влияет на успех в учебе и карьере только на 43%. Остальные 57% обусловлены некогнитивными способностями. Доктор Дэниел Белски, один из авторов исследования, отметил, что некогнитивные навыки играют такую же важную роль в наследуемости успеха, как и интеллектуальные способности.

Среди таких навыков учёные выделили организованность, любознательность, социальную компетентность и снижение рискованного поведения. Эти качества не только способствуют академическим и профессиональным достижениям, но и положительно сказываются на продолжительности жизни.

Однако исследование выявило и обратную сторону: генетические маркеры, ассоциирующиеся с этими навыками, также могут предрасполагать к психическим расстройствам, таким как обсессивно-компульсивное расстройство, биполярное расстройство и шизофрения. Это явление, называемое плейотропией, демонстрирует сложность взаимодействия генетики и поведения.

Профессор Пейдж Харден, соавтор исследования, подчеркнула, что генетическое влияние нельзя рассматривать в отрыве от исторических и социальных факторов. Она отметила, что окружающая среда и общественные структуры играют решающую роль в развитии человеческого потенциала.

Другие исследования подтверждают, что такие черты, как смелость и самоконтроль, часто превосходят интеллект в прогнозировании долгосрочного успеха. Образовательные программы, направленные на развитие этих качеств, показывают высокую эффективность в улучшении академических и профессиональных результатов.