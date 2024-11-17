Владелец модной империи New Yorker умер от тяжёлой болезни

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Глава глобальной модной империи тяжело заболел около года назад. У него остались трое детей и спутница жизни. Фридрих Кнапп умер в возрасте 73 лет на острове Зюльт, куда прибыл на прошлой неделе после длительного лечения в Швейцарии.

Первый магазин одежды New Yorker был основан в 1971 году во Фленсбурге. В декабре 2006 года компания заработала свой первый миллиард на продажах. Сегодня у компании New Yorker более 1200 филиалов в 47 странах и почти 23 тысячи сотрудников.