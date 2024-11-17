Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная – 2024"

Ею стала 21-летняя представительница Дании Виктория Кьер Тейлвиг. Финал 73-го международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" прошел 16 ноября 2024 года в Мехико (Мексика), сообщает Zakon.kz .

Фото: instagram.com/victoriaakjaer/

По информации CNN, обладательница короны "Мисс Вселенная – 2024" занимается танцами и является зоозащитницей.

В прошлом году "Мисс Вселенная" стала Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа. Именно она передала титул и заветную корону победительнице этого года.

Казахстан на конкурсе представляла обладательница титулов "Мисс Вселенная Казахстан" 24-летняя Мадина Альмуханова.

"Мисс Вселенная" – ежегодный международный конкурс красоты, один из самых престижных конкурсов красоты в мире.