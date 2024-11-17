Ушел из жизни экс-солист группы “На-На“ Владимир Левкин

Умер экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин, передает Tengrinews.kz . Об этом сообщила его супруга Марина Ичетовкина, сообщает телеграм-канал Mash .

Фото с сайта wday.ru

Владимиру Левкину было 57 лет. Несколько лет назад сообщалось, что он боролся с раком. В 2000-х годах у Владимира Левкина выявили рак лимфатической системы четвертой стадии. В какой-то момент он достиг ремиссии.

Золотой состав группы "На-На" выступал на ретрофестивале в Алматы весной этого года.

Левкин - советский и российский певец, а также экс-участник группы "На-На". Со дня основания группы являлся ее основным вокалистом.