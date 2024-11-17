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17.11.2024, 15:14

Страны G7 пообещали наложить на Россию еще более суровые санкции из-за Украины

Новости Мира 0 497

Страны G7 пообещали наложить на Россию еще более суровые санкции за войну в Украине, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на "Голос Америки".

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Лидеры ведущих демократических стран "Большой семерки" (G7) в субботу подтвердили обещание продолжать вводить жесткие санкции, экспортный контроль и другие меры в отношении России за ее вторжение в Украину, а также пообещали поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Россия остается единственным препятствием на пути к справедливому и прочному миру", - говорится в опубликованном в субботу совместном заявлении, принятом "накануне тысячного дня агрессивной войны России против Украины".

Италия в 2024 году по ротации председательствует в "Большой семерке", в которую также входят США, Канада, Япония, Франция, Германия и Великобритания.

G7 подтверждает свою приверженность применению к России суровых санкций, экспортного контроля и других эффективных мер. Мы едины с Украиной, - добавляется в заявлении.

Отмечается, что в этом году страны "Большой семерки" договорились о предоставлении Украине кредита на сумму около 50 миллиардов долларов, обеспеченных доходами от зарубежных российских активов. Украина планирует направить эти деньги на поддержку экономики, оборону и реконструкцию страны.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
"предоставлении Украине кредита на сумму около 50 миллиардов долларов, обеспеченных доходами от зарубежных российских активов" А кому достанутся проценты с этого кредита?
17.11.2024, 15:26
дорожник
дорожник
"пообещали поддерживать Киев столько, сколько потребуется." Эта музыка будет вечной
17.11.2024, 15:24
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