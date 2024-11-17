Страны G7 пообещали наложить на Россию еще более суровые санкции из-за Украины

Страны G7 пообещали наложить на Россию еще более суровые санкции за войну в Украине, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на "Голос Америки" .

Фото: depositphotos.com

Лидеры ведущих демократических стран "Большой семерки" (G7) в субботу подтвердили обещание продолжать вводить жесткие санкции, экспортный контроль и другие меры в отношении России за ее вторжение в Украину, а также пообещали поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Россия остается единственным препятствием на пути к справедливому и прочному миру", - говорится в опубликованном в субботу совместном заявлении, принятом "накануне тысячного дня агрессивной войны России против Украины".

Италия в 2024 году по ротации председательствует в "Большой семерке", в которую также входят США, Канада, Япония, Франция, Германия и Великобритания.

G7 подтверждает свою приверженность применению к России суровых санкций, экспортного контроля и других эффективных мер. Мы едины с Украиной, - добавляется в заявлении.

Отмечается, что в этом году страны "Большой семерки" договорились о предоставлении Украине кредита на сумму около 50 миллиардов долларов, обеспеченных доходами от зарубежных российских активов. Украина планирует направить эти деньги на поддержку экономики, оборону и реконструкцию страны.