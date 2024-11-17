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17.11.2024, 16:46

Бритни Спирс больше не будет платить алименты бывшему мужу

Новости Мира 0 488

42-летняя певица Бритни Спирс лишена возможности воспитывать детей, но теперь она больше не будет выплачивать алименты бывшему мужу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Стархит.

Фото: (с) Depositphotos
Фото: (с) Depositphotos

Поп-звезда после скандальных выходок и лечений в рехабе была ограничена в родительских правах. По решению суда два ее сына, Шон и Джейден, все эти годы живут с отцом. Кевин Федерлайн при этом получил максимум из своего положения, фактически перейдя на обеспечение бывшей жены, которая до сих пор обладает многомиллионным состоянием.

Недавно достиг совершеннолетия младший сын Бритни — Джейден, на которого она перечисляла Федерлайну 20 тысяч долларов раз в два месяца.

Бритни рада, потому что она устала платить Кевину безумные суммы, которые он получает. Она рада помочь Шону и Джейдену. Нет ничего, что бы она не сделала для своих сыновей. Но после 18-летия деньги будут поступать непосредственно им, а не бывшему мужу. Так что, Кевину пора устраиваться на работу, - сообщил близкий друг Спирс.

По информации The Voice, бывший танцор, рэпер и манекенщик уже принял соответствующие шаги, которые позволят ему и дальше безбедно жить за счет поп-принцессы. Федерлайн переехал на Гавайи, где его нынешняя жена Виктория Принс получила должность преподавателя в местном университете. В Калифорнии выплата алиментов прекращается, когда ребенок заканчивает среднюю школу, или ему исполняется 18 лет.

Законы о выплате алиментов на Гавайях отличаются тем, что родитель может получать алименты до тех пор, пока ребенку не исполнится 23 года, если он поступил в колледж или профессиональное училище. Поскольку Шон закончил среднюю школу в июне, фанаты Бритни предположили, что Кевин собирался воспользоваться этой лазейкой.

Однако адвокаты певицы нашли способ противостоять отцу ее сыновей. Они сослались на пересмотренный в 2016 году закон, согласно которому штат, в котором были назначены алименты, обладает исключительной юрисдикцией.

Спирс и Федерлайн поженились в 2004 году, а развелись спустя три года. Помимо Шона и Джейдена у Кевина есть еще четверо детей — сын и дочь от Шар Джексон и две дочери от последней жены Виктории. Бритни находилась под опекой отца Джейми с 2007 по 2021 годы. Это помогло ее бывшему мужу получить единоличную физическую и юридическую опеку над сыновьями.

Певица выплачивала по 20 000 долларов на каждого ребенка в месяц. Она также платила по 15 000 долларов в месяц за школьные и внеклассные мероприятия. В течение последних 15 лет звезда переводила бывшему мужу минимум 420 000 долларов в год. В мае 2018 года рэпер пытался увеличить размер до 60 000 долларов на каждого. Эти требования были удовлетворены частично, сообщает Daily Mail.

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