Гигантский мастиф насмерть загрыз домработницу в Подмосковье

В подмосковном городе Мытищи неаполитанский мастифф, принадлежащий генеральному директору асфальтового завода "АБЗ Белый Раст", насмерть загрыз домработницу, пока хозяин находился за границей, передает Liter.kz со ссылкой на телеграмм-канал Mash .

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Окровавленное тело 49-летней женщины обнаружил сосед, когда посмотрел из окна на участок. Вокруг бегала разъяренная гигантская собака с окровавленной пастью.

Пес бросился и на полицейских, которые прибыли на вызов. Животное пришлось пристрелить из табельного.

Уборщице из Таджикистана животное обглодало лицо и ноги.