Побил рекорды, или сколько болельщиков посмотрели бой Майка Тайсона и Джейка Пола

Стриминговый сервис Netflix рассказал о количестве болельщиков, которые в прямом эфире смотрели поединок легендарного американского боксера Майка Тайсона против известного соотечественника и ютубера Джейка Пола, передают Vesti.kz .

Фото с сайта ringside24.com

Отмечается, что 60 миллионов телезрителей по всему миру смотрели бой 58-летнего Тайсона против 27-летнего Пола в прямом эфире!