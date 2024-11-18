Трампа охраняют работы-собаки с надписью "не гладить" (ВИДЕО)

Секретная служба США располагает в арсенале роботизированными собаками-хранителями Spot. Они патрулируют частную виллу Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида), принадлежащую президенту США Дональду Трампу, передает Liter.kz со ссылкой на BBC .

Фото: кадр из видео

Помощники, разработанные компанией Boston Dynamics не вооружены, ими можно управлять дистанционно с помощью джойстика. Также они патрулируют местность автоматически, если у них заранее запрограммирован маршрут. На каждой ноге работа есть предупредительная надпись: “Не гладить”.

В Секретной службе США не ответили прямо на вопрос BBC об использовании роботов-собак Spot в охране Трампа. В то же время, компания Boston Dynamics подтвердила, что Секретная служба пользуется их разработкой.