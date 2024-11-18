Самолет застрял в аэропорту после массового побега хомяков

Самолет португальской авиакомпании TAP после побега 132 хомяков из багажного отделения уже шесть дней не может вылететь из аэропорта. Об этом сообщила Газета.ру со ссылкой на португальскую газету Correio da Manha .

Фото: Direitos Reservados

Самолет задержан с 12 ноября в аэропорту Понта-Делгада на Азорских островах после того, как 132 хомяка сбежали из ящиков, в которых их перевозили, и спрятались в багажном отсеке Airbus 320.

Бригады наземного обслуживания пытались поймать всех животных в течение четырех дней, что помешало самолету вернуться в Лиссабон по соображениям безопасности.

Накануне 16 грызунов, которые способны прогрызть электрические кабели, все еще находились внутри самолета. Когда он сможет вылететь, неизвестно.

Более сотни хомяков, хорьков, а также несколько птиц были заказаны зоомагазином и направлялись из Лиссабона в сторону Понта-Делгада, но когда они приземлились, команды по сбору багажа заметили, что коробки повреждены, а грызуны разгуливают по багажному отделению.