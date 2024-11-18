В трудные времена трудно всем: ученые выяснили, что стресс заразен

Фото: depositphotos.com

Ученые говорят, что переживания одного члена группы могут повлиять на самочувствие и поведение остальных, даже если другие воздействию стресса не подвергались.

Исследователи решили проанализировать на примере животных, как стресс одного члена группы может повлиять на состояние остальных.

Эксперимент решили провести с 96 зебровыми амадинами, маленькими птицами, которые живут в австралийских равнинах и на островах Зондского архипелага.



Эксперимент проводили в три этапа, каждый из которых длился четыре недели. Все это время амадинов подвергали различным воздействиям, и все для того, чтобы заставить птичек нервничать.



Ученые с помощью камер зафиксировали, как именно стресс изменил поведение особей. Кроме того, специалисты проследили, как изменения в поведении отдельных птиц повлияли на жизнь всей группы, члены которых воздействию не подвергались.



Также авторы работы измерили уровень гормона стресса кортикостерона в хвостовых перьях животных.



Оказалось, что переживания пары птичек влияют на состояние всей группы. Зебровые амадины, на которых никак не воздействовали, после соседства с нервными сородичами поддерживали меньше социальных связей и имели тенденцию больше полагаться на существующие отношения. Кроме того, члены птичьей группы начинали меньше двигаться.



По мнению ученых, результаты эксперимента можно считать справедливыми и для людей.