В трудные времена трудно всем: ученые выяснили, что стресс заразен

Исследователи национального университета Австралии выяснили, что стрессом можно заразиться, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Neuroscience News.
Ученые говорят, что переживания одного члена группы могут повлиять на самочувствие и поведение остальных, даже если другие воздействию стресса не подвергались.
Исследователи решили проанализировать на примере животных, как стресс одного члена группы может повлиять на состояние остальных.
Эксперимент решили провести с 96 зебровыми амадинами, маленькими птицами, которые живут в австралийских равнинах и на островах Зондского архипелага.
Эксперимент проводили в три этапа, каждый из которых длился четыре недели. Все это время амадинов подвергали различным воздействиям, и все для того, чтобы заставить птичек нервничать.
Ученые с помощью камер зафиксировали, как именно стресс изменил поведение особей. Кроме того, специалисты проследили, как изменения в поведении отдельных птиц повлияли на жизнь всей группы, члены которых воздействию не подвергались.
Также авторы работы измерили уровень гормона стресса кортикостерона в хвостовых перьях животных.
Оказалось, что переживания пары птичек влияют на состояние всей группы. Зебровые амадины, на которых никак не воздействовали, после соседства с нервными сородичами поддерживали меньше социальных связей и имели тенденцию больше полагаться на существующие отношения. Кроме того, члены птичьей группы начинали меньше двигаться.
По мнению ученых, результаты эксперимента можно считать справедливыми и для людей.
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