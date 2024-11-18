«Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь»: Лепс рассказал, когда женится на 18-летней Авроре

Предложение девушка уже получила. Певец не намерен упускать шанс, поскольку считает ее «той самой», с которой хочется прожить всю оставшуюся жизнь. По словам артиста, свадьба состоится летом.



«Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь», — шутит он. Разница в возрасте певца не смущает.



Справка: девушка является студенткой Лондонского колледжа моды и мечтает о карьере в мире фэшн-индустрии.



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