Юрий Гагарин погиб в 34 года, но мог умереть еще раньше — как первый космонавт водил смерть за нос

Юрий Гагарин несколько раз сумел обмануть смерть прежде, чем она его все же настигла, передает hibiny.ru
Юрий Гагарин погиб трагически рано — первому космонавту Земли было всего-навсего 34 года, когда он разбился, выполняя тренировочный полет на самолете МиГ-15УТИ.
Авиакатастрофа, случившаяся 27 марта 1968 года, до глубины души потрясла все человечество. Позже многие говорили о том, что трагедии можно бы было избежать, но никто не вспомнил, что Гагарин не раз мог погибнуть еще раньше. О случаях, когда Герой Советского Союза избежал смерти, рассказывает «Русская Семерка».
Секрет первого космического полета
Первый раз на волосок от смерти военный летчик оказался во время того самого знаменитого полета. Дело в том, что первый полет человека в космос 12 апреля 1961 года прошел не штатно, хоть об этом и умолчали.
В те годы считалось, что ракета готова к космическому полету лишь после семи удачных запусков. Что же касается «Востока» — успешными были лишь 5 испытаний, еще 2 закончились гибелью корабля.
Проводить дополнительные пуски, в Союзе не стали — нужно было опередить американцев, которые дышали в спину. Разработчики решили подстраховаться иным способом — была выбрана самая низкая орбита из всех возможных.
Расчет заключался в том, что даже если откажет тормозная система ракеты, космонавт через 5−7 суток сможет вернуться на Землю в силу естественных физических причин. Это позволяло остаться пилоту в живых.
Но планы инженеров пошли прахом — после старта выяснилось, что «Восток» поднялся на 40 км выше, чем было нужно. С таким показателем в случае отказа тормозной системы спуск мог занять до 20 дней — в этом случае выживание стало бы маловероятным. Но, к счастью, все окончилось хорошо.
Несостоявшееся покушение
В тот же памятный год Гагарин сумел обмануть смерть и во второй раз. Вскоре после того, как он стал всемирно известен, космонавт должен был отправиться на Кубу — почетный визит был запланирован в последних числах июля 1961-го.
К приезду важного гостя тогда готовились не только кубинские власти, но и агенты американских спецслужб. Последние планировали расправиться 26 июня с руководителем Кубы Фиделем Кастро и — для пущего эффекта — с его советским гостем.
Покушении планировалось с участием президентов Гватемалы, Венесуэлы и Коста-Рики, общее руководство операцией, которая была названа «Кондор», осуществляло ЦРУ.
Впрочем, этим планам не суждено было сбыться. Служба безопасности Кубы в очередной раз сработала на опережение и уничтожила подпольную сеть заговорщиков, которые называли себя Кубинским национальным фронтом.
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