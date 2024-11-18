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18.11.2024, 08:51

Юрий Гагарин погиб в 34 года, но мог умереть еще раньше — как первый космонавт водил смерть за нос

Новости Мира 0 1 124

Юрий Гагарин несколько раз сумел обмануть смерть прежде, чем она его все же настигла, передает hibiny.ru

Фото с сайта hibiny.ru
Фото с сайта hibiny.ru

Юрий Гагарин погиб трагически рано — первому космонавту Земли было всего-навсего 34 года, когда он разбился, выполняя тренировочный полет на самолете МиГ-15УТИ.

Авиакатастрофа, случившаяся 27 марта 1968 года, до глубины души потрясла все человечество. Позже многие говорили о том, что трагедии можно бы было избежать, но никто не вспомнил, что Гагарин не раз мог погибнуть еще раньше. О случаях, когда Герой Советского Союза избежал смерти, рассказывает «Русская Семерка».

Секрет первого космического полета

Первый раз на волосок от смерти военный летчик оказался во время того самого знаменитого полета. Дело в том, что первый полет человека в космос 12 апреля 1961 года прошел не штатно, хоть об этом и умолчали.

В те годы считалось, что ракета готова к космическому полету лишь после семи удачных запусков. Что же касается «Востока» — успешными были лишь 5 испытаний, еще 2 закончились гибелью корабля.

Проводить дополнительные пуски, в Союзе не стали — нужно было опередить американцев, которые дышали в спину. Разработчики решили подстраховаться иным способом — была выбрана самая низкая орбита из всех возможных.

Расчет заключался в том, что даже если откажет тормозная система ракеты, космонавт через 5−7 суток сможет вернуться на Землю в силу естественных физических причин. Это позволяло остаться пилоту в живых.

Но планы инженеров пошли прахом — после старта выяснилось, что «Восток» поднялся на 40 км выше, чем было нужно. С таким показателем в случае отказа тормозной системы спуск мог занять до 20 дней — в этом случае выживание стало бы маловероятным. Но, к счастью, все окончилось хорошо.

Несостоявшееся покушение

В тот же памятный год Гагарин сумел обмануть смерть и во второй раз. Вскоре после того, как он стал всемирно известен, космонавт должен был отправиться на Кубу — почетный визит был запланирован в последних числах июля 1961-го.

К приезду важного гостя тогда готовились не только кубинские власти, но и агенты американских спецслужб. Последние планировали расправиться 26 июня с руководителем Кубы Фиделем Кастро и — для пущего эффекта — с его советским гостем.

Покушении планировалось с участием президентов Гватемалы, Венесуэлы и Коста-Рики, общее руководство операцией, которая была названа «Кондор», осуществляло ЦРУ.

Впрочем, этим планам не суждено было сбыться. Служба безопасности Кубы в очередной раз сработала на опережение и уничтожила подпольную сеть заговорщиков, которые называли себя Кубинским национальным фронтом.

Ранее мы рассказали, о странностях и тайнах первого полета человека в космос, о которых долгое время положено было молчать.

Весной этого года NASA внезапно назвало первым космонавтом Алана Шепарда, на что получило очень смешной ответ России.

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