Обойдет «Оливье»: рецепт салата на Новый год-2025 - попадете в топ Зеленой Деревянной Змеи

Новый год совсем близко и стоит задуматься о меню. Салаты всегда являются неотъемлемой частью праздничного стола. Именно поэтому хранительницы домашнего очага стараются сделать их побольше, передает hibiny.ru
Мы предлагаем вам рецепт салата «Сайра к празднику». Приготовить вы его сможете довольно быстро. Ингредиенты на первый взгляд выглядят просто, однако они дают необычное сочетание, которое не оставит равнодушных.
Для приготовления нужны:
Способ приготовления
Отварную морковь, лук-порей, оливки, лук репчатый нарежьте мелким кубиком.
Сайру отделите от масла и костей, нарубите небольшими кусочками.
Все ингредиенты перемешайте и заправьте получившийся салат майонезом.
Быстрый и при этом необычный по вкусу салат готов. Приятного аппетита!
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