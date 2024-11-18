Обойдет «Оливье»: рецепт салата на Новый год-2025 - попадете в топ Зеленой Деревянной Змеи

Новый год совсем близко и стоит задуматься о меню. Салаты всегда являются неотъемлемой частью праздничного стола. Именно поэтому хранительницы домашнего очага стараются сделать их побольше, передает hibiny.ru

Фото: russianfood.com

Мы предлагаем вам рецепт салата «Сайра к празднику». Приготовить вы его сможете довольно быстро. Ингредиенты на первый взгляд выглядят просто, однако они дают необычное сочетание, которое не оставит равнодушных.



Для приготовления нужны:

Сайра консервированная в масле — 250 гр.;

морковь отварная — 200 гр.;

оливки консервированные — 20 шт.;

лук-порей — 50 гр.;

лук репчатый — 50 гр.;

майонез — 3 ст.л.

Способ приготовления



Отварную морковь, лук-порей, оливки, лук репчатый нарежьте мелким кубиком.

Сайру отделите от масла и костей, нарубите небольшими кусочками.



Все ингредиенты перемешайте и заправьте получившийся салат майонезом.



Быстрый и при этом необычный по вкусу салат готов. Приятного аппетита!



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