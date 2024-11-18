Бывший футболист российской сборной получил удар ножом

Неизвестный, вооруженный ножом, ранил Вадима Евсеева . Об этом бывший футболист сборной России, а ныне тренер «Ленинградца» сообщил журналистам РИА Новости , передает

Фото: shinnik.com

Уточняется, что нападение произошло в Астрахани в ночь с 17 на 18 ноября. Двое мужчин, у одного из которых был газовый баллончик, а у другого нож, подкараулили Евсеева и его коллег, шедших в отель из ресторана, где они отдыхали после игры «Ленинградца» и «Волгаря».

Руководство ФК скрутило злоумышленников. Но тот, что был с ножом, успел полоснуть по лицу ассистента главного тренера Александра Шмарко. Евсеева, по его собственным словам, тоже «порезали».

Обоих нападавших передали полиции. Пострадавшие написали заявления и обратились к врачам, чтобы зашить раны.

Причины инцидента не называются. Не исключено, что они не имеют никакого отношения к профессиональной деятельности пострадавших.

Отметим, игра «Ленинградца» и «Волгаря» закончилась накануне со счетом 1:1. Встреча команд проходила в рамках Второй лиги.

Справка: Вадим Евсеев является шестикратным чемпионом России в составе двух ФК — московского «Спартака» и «Локомотива». Будучи в сборной России, он провел 20 матчей. Именно ему принадлежит важнейший гол в стыковом матче с Уэльсом в 2003 году — благодаря удару Евсеева, Россия получила путевку на чемпионат Европы 2004 года.