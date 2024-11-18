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18.11.2024, 13:32

Подарок на день рождения унес три жизни

Новости Мира 0 812

В Словении произошла трагедия: в результате крушения небольшого спортивного самолета погибли три человека. Рейс, который должен был стать памятным подарком на день рождения одного из пассажиров, завершился катастрофой, передает Tengri Travel.

Фото: x.com/OnDisasters
Фото: x.com/OnDisasters

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в воскресенье около полудня в районе Прекмурье, на северо-востоке страны. Самолет модели Cessna 172 Skyhawk, принадлежащий аэроклубу Марибора, потерпел крушение неподалеку от местного футбольного поля. На место происшествия незамедлительно прибыли полиция и экстренные службы.

По информации полиции города Мурска-Собота, самолет совершал панорамный полет из Марибора в Лендову, однако маршрут проходил через густой туман, который, вероятно, стал одной из причин трагедии. Известно, что воздушное судно было рассчитано на четырех человек, но один из пассажиров решил остаться на земле.

Фото: threads.net/@sloveniatimes

На борту находились трое: мужчина около 30 лет из района Белтинци и женщина из региона Штирия, оба они погибли. Имя третьей жертвы пока не сообщается. Местные СМИ уточнили, что этот полет был организован как сюрприз на день рождения одного из пассажиров.

В момент взлета в 11 утра в Мариборе погода была ясной, но ближе к месту назначения, в районе Лендовы, наблюдался густой туман. На фотографиях с места аварии видны тяжелые погодные условия, что подтверждает теорию о влиянии погоды на случившееся.

Представитель Мариборского авиационного центра Вили Колар подтвердил, что самолет принадлежал их клубу.

"Мы видели в плане полетов, что самолет вылетел от нас в 11 утра. Мы узнали о происшествии от других источников, так как зона падения находилась за пределами контроля авиационной службы Марибора", – отметил он.

Cessna 172 Skyhawk, на которой произошел несчастный случай, – один из самых популярных самолетов в мире. Эта американская модель, впервые поднявшаяся в воздух в 1955 году, давно зарекомендовала себя как надежное воздушное судно, особенно для обучения пилотов.

Расследование причин аварии продолжается. Полиция и эксперты пытаются установить, что именно привело к падению – погодные условия, технические неисправности или ошибка пилота.

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