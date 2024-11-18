В WhatsApp появится новая функция

Фото: wabetainfo

Речь идет об анимации некоторых реакций эмодзи-конфетти, которая будет возможна при реагировании на сообщения.

Как пишет Wabetainfo, когда пользователи будут реагировать на сообщение чата, выбирая один из доступных эмодзи, запустится графический эффект: из эмодзи будут вылетать красочные конфетти, создавая живую анимацию. Эта небольшая функция разработана для того, чтобы сделать взаимодействие более веселым и выразительным, так как пользователи смогут визуально подчеркивать моменты празднования или радости в своих разговорах.

Фото: wabetainfo

Пока эта функция доступна только избранным бета-тестерам, но ожидается, что она будет развернута для всех пользователей в ближайшее время, как раз к предстоящим празднованиям Нового года.

Ранее сообщалось, что WhatsApp работает над функцией, которая позволит принимать или отклонять запросы на переписку, поступающие из других приложений.