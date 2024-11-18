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18.11.2024, 15:28

От чего на самом деле зависит размер мужских кулаков?

Новости Мира 0 551

С древних времен кулак считался символом мужской силы и мощи. На Руси богатырь с крепкими кулаками вызывал восхищение у сородичей и страх у врагов. Но какие же факторы определяют размер кулака? Ответ на этот вопрос искала «Русская семерка», передает hibiny.ru

Фото: imdb.com
Фото: imdb.com

Исследования показали, что ключевую роль в размерах различных частей тела, в том числе и кулаков, играет генетика. В 2007 году ученые из Броудовского института США провели анализ данных 35 тыс. людей, изучив связь между ДНК человека и его физическими параметрами.

Эта научная работа выявила, что изменения в гене HMGA2 оказывают значительное влияние на размеры конечностей, включая длину и ширину рук и кистей. Главную роль в формировании конечностей играют такие органические соединения, как цитозин и тимин.

Дело в том, что каждый человек получает две вариации гена HMGA2— одну от матери, а другую от отца. Если обе они содержат в определенных участках цитозин, то у человека будут более крупные конечности, чем в случаях, когда в этой части гена находится тимин.

Другое более позднее исследование обнаружило, что за величину рук и ладоней отвечает не один HMGA2. За это ответственны порядка 400 генов, в том числе mTOR, который отвечает за клеточный рост и метаболизм коллагена — основного компонента соединительной ткани в организме.

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