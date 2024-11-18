Магия взгляда: почему кошка пристально смотрит на хозяина

Названы причины, по которым коты не отводят взгляд от своего человека, передает hibiny.ru

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Котики часто наблюдают за хозяевами: смотрят, как они спят, ходят следом по квартире или пристально их разглядывают. Многим хотелось бы узнать, что в этот момент на уме у пушистого друга.

Нет внимания

Если ваше поведение обычное, но пушистик не отводит взгляд, вероятнее всего, ему скучно. Эксперты портала «Белновости» советуют уделить питомцу немного внимания: приласкать или поиграть с ним.

Голод

Если пристальный взгляд сопровождается мяуканьем, животное, вероятнее всего, проголодалось и требует еду.



Медленно моргает

И самая приятная причина — котик смотрит на хозяина, потому что хочет продемонстрировать свою любовь. При этом кот лежит в расслабленной позе и медленно моргает.

Так питомец показывает, что в вашем присутствии ему не страшно закрыть глаза. А если питомец начинает мурлыкать или неторопливо топтать вас лапками — привязанность безгранична.