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19.11.2024, 07:39

Пользователей предупредили о новом способе воровства денег через Telegram

Новости Мира 0 374

О новой схеме мошенничества через мессенджер Telegram агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев, передает Tengri Life.

Фото: ©️ depositphotos.com/diy13@ya.ru
Фото: ©️ depositphotos.com/diy13@ya.ru

По его словам, злоумышленники крадут у пользователей аккаунты в Telegram, а затем рассылают их контактам "в подарок" подписку на Telegram Premium - привилегированную версию мессенджера.

"Далее идет ссылка, схожая со ссылкой мессенджера. Переход по ней может привести к взлому аккаунта с последствиями в виде кражи денег и личных данных. Но можно лишиться еще и своего аккаунта в Telegram. Захватив его, аферисты от имени пользователя рассылают просьбы о переводе денег на сгенерированную ими банковскую карту", - объяснил эксперт.

Не исключено и применение мошенниками двух- и трехступенчатых схем обмана. Ведь после потери аккаунта в одном из мессенджеров жертве звонят с этой информацией псевдоправоохранители, предлагая немедленно "спасать" счета, переводить деньги, брать зеркальные кредиты и продавать свое жилье.

"Будьте бдительны, несчастья могут начаться с необдуманного перехода всего лишь по одной ссылке. В случае с подарком в виде премиум-подписки не поленитесь, позвоните по обычному телефону щедрому дарителю. Если он не указан в качестве отправителя подарка, то это мошенничество", - предупредил Соловьев.

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