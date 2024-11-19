Пользователей предупредили о новом способе воровства денег через Telegram

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По его словам, злоумышленники крадут у пользователей аккаунты в Telegram, а затем рассылают их контактам "в подарок" подписку на Telegram Premium - привилегированную версию мессенджера.

"Далее идет ссылка, схожая со ссылкой мессенджера. Переход по ней может привести к взлому аккаунта с последствиями в виде кражи денег и личных данных. Но можно лишиться еще и своего аккаунта в Telegram. Захватив его, аферисты от имени пользователя рассылают просьбы о переводе денег на сгенерированную ими банковскую карту", - объяснил эксперт.

Не исключено и применение мошенниками двух- и трехступенчатых схем обмана. Ведь после потери аккаунта в одном из мессенджеров жертве звонят с этой информацией псевдоправоохранители, предлагая немедленно "спасать" счета, переводить деньги, брать зеркальные кредиты и продавать свое жилье.