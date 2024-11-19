Ученые спустя 51 год объяснили загадочную смерть Брюса Ли

Исследователи научного института в Мадриде выдвинули новую версию ранней смерти легендарного мастера боевых искусств и киноактера Брюса Ли, передает Tengri Life со ссылкой на "Вечерний Санкт-Петербург" .

Кадр из фильма "Игра смерти"

Со слов испанских медиков, причина - не обезболивающий препарат или заказ мафии, а вода. Статью об этом в Clinical Kidney Journal опубликовала Присцилла Вильявалсо.

Она вместе со своей командой проанализировала данные вскрытия и выявила у актера редкую болезнь конца середины XX века - гипонатриемию. Болезнь не позволяет почкам выводить избыток воды из организма. Кроме того, выведению жидкости препятствовали острая почечная недостаточность и серьезные физические нагрузки.

По мнению ученых, именно это стало причиной отека мозга Брюса. А не заказ неких гангстеров, таблетка от боли в голове и куча других конспирологических гипотез. В одном из своих интервью Брюс Ли заявлял, что очень много пьет воды, потому что она его вдохновляет.

Брюс Ли скончался в Гонконге 20 июля 1973 года при загадочных обстоятельствах. Ему было всего 32 года.