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19.11.2024, 07:58

Россиянин побывал в Германии и раскрыл размер местной пенсии

Новости Мира 0 21 500

Российский путешественник побывал в Германии и раскрыл размер пенсии местных жителей. Своими наблюдениями он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен», передает Lenta.ru

Фото: Ina Fassbender / Reuters
Фото: Ina Fassbender / Reuters

По словам автора, в среднем немецким пенсионерам выплачивают 1,5 тысячи евро в месяц (159 тысяч рублей), однако после вычета сборов сумма оказывается меньше. Так, блогер посчитал, что на коммунальные платежи, продукты и налоги у пожилых немцев уходит в среднем тысяча евро (105 тысяч рублей) в месяц.

«Некоторые профессии подразумевают еще более высокие пенсии в старости. Например, бывшие инженеры горной промышленности или силовики получают пенсии до 2,5 тысячи евро (265 тысяч рублей) в месяц», — добавил он.

Другая путешественница из России описала жизнь пенсионеров в Германии словами «хочу так же». Она обратила внимание, что немцы много путешествуют и не экономят в старости.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
пенсионеры в германии получают столько же сколько мигранты-мусульмане??? пенсионеры платят за всё, а мигранты получают всё бесплатно. А про путешествие пенсионеров европы давно развенчанный миф. Если бы они могли путешествовать-то ежегодно зимой в Бундестаге не было бы споров о финансировании пенсионеров зимой и весной, им зимой нечем оплачивать за тепло, а с подорожанием продуктов и медуслуг и вовсе 1500 евро не хватит даже на приличный гроб. так что у жителей средней азии есть огромный шанс свалить в германию и жить на пособие лучше чем пенсионеры германии.И родтелей тоже заберите!!!!))))
20.11.2024, 04:53
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Немцы должны завидовать нашим пенсионерам, наши себе лишний кусок мяса не могут позволить себе купить. А про путешествия или походы в театр вообще молчу.
19.11.2024, 03:18
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