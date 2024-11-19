Президент Абхазии подал в отставку

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подал заявление об отставке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы абхазского президента, передает "Газета.RU"

Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

Представители власти и оппозиции после переговоров подписали соглашение, согласно которому Бжания подает заявление об отставке. В сообщении Бжании сказано, что он делает это в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в республике, сославшись на статью 65 Конституции Абхазии.

Согласно договоренностям, люди, собравшиеся на территории комплекса правительственных зданий, должны разойтись 19 ноября. Если это условие не будет выполнено, то Бжания отзовет свое заявление.

Исполнять обязанности президента республики будет Бадра Гунба. Валерий Бганба станет новым премьером Абхазии.

Переговоры между оппозицией и властями Абхазии начались 18 ноября в 18:00. После начала встречи представители правительства покинули здание для консультаций, вернувшись около 23:40. Со временем стороны взяли паузу в переговорах, но позже диалог возобновился.