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19.11.2024, 11:48

Ученые определили два самых полезных вида кофе

Новости Мира 0 479

Фильтрованный кофе и эспрессо являются самыми полезными для здоровья видами кофе. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследования ученых, передает Tengri Life.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Фильтрованный кофе, приготовленный методом пропуска молотого зерна через бумажный или сетчатый фильтр, снижает риск заболеваний артерий, которые являются наиболее распространенной причиной сердечных приступов.

К такому выводу пришли норвежские исследователи, наблюдавшие на протяжении 20 лет за жизнью 500 тысяч человек. Ученые обнаружили, что употребление четырех чашек фильтрованного кофе в день положительно влияет на здоровье сердца.

Что касается эспрессо, то кофе на его основе, включая капучино, латте и флэт уайт, оказался полезным для мозга. Как показало исследование итальянских ученых, проведенное в 2023 году, экстракты эспрессо способны уменьшать накопление токсичных белков, связанных с развитием болезни Альцгеймера. Также кофеин снижает накопление амилоидов, уменьшает воспаление и предотвращает гибель клеток мозга, что потенциально может уменьшить риск деменции.

Впрочем, эксперты отмечают, что влияние кофе на снижение риска болезни Альцгеймера было доказано пока только на мышах, а не на людях.

Между тем, как выяснили ученые, чрезмерное употребление растворимого кофе может быть вредным из-за высокого содержания акриламида - химического вещества, признанного Международным агентством по изучению рака опасным канцерогеном. Растворимый кофе содержит в два раза больше акриламида, чем молотый, но при умеренном потреблении (до 10 чашек в день) риски минимальны, отметили специалисты.

Несмотря на присутствие акриламида в растворимом кофе, этот напиток богат антиоксидантами, такими как меланоидины, которые способствуют разнообразию бактерий в кишечнике и защищают организм от различных заболеваний.

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