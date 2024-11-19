Ученые определили два самых полезных вида кофе

Фильтрованный кофе и эспрессо являются самыми полезными для здоровья видами кофе. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследования ученых, передает Tengri Life.
Фильтрованный кофе, приготовленный методом пропуска молотого зерна через бумажный или сетчатый фильтр, снижает риск заболеваний артерий, которые являются наиболее распространенной причиной сердечных приступов.
К такому выводу пришли норвежские исследователи, наблюдавшие на протяжении 20 лет за жизнью 500 тысяч человек. Ученые обнаружили, что употребление четырех чашек фильтрованного кофе в день положительно влияет на здоровье сердца.
Что касается эспрессо, то кофе на его основе, включая капучино, латте и флэт уайт, оказался полезным для мозга. Как показало исследование итальянских ученых, проведенное в 2023 году, экстракты эспрессо способны уменьшать накопление токсичных белков, связанных с развитием болезни Альцгеймера. Также кофеин снижает накопление амилоидов, уменьшает воспаление и предотвращает гибель клеток мозга, что потенциально может уменьшить риск деменции.
Впрочем, эксперты отмечают, что влияние кофе на снижение риска болезни Альцгеймера было доказано пока только на мышах, а не на людях.
Между тем, как выяснили ученые, чрезмерное употребление растворимого кофе может быть вредным из-за высокого содержания акриламида - химического вещества, признанного Международным агентством по изучению рака опасным канцерогеном. Растворимый кофе содержит в два раза больше акриламида, чем молотый, но при умеренном потреблении (до 10 чашек в день) риски минимальны, отметили специалисты.
Несмотря на присутствие акриламида в растворимом кофе, этот напиток богат антиоксидантами, такими как меланоидины, которые способствуют разнообразию бактерий в кишечнике и защищают организм от различных заболеваний.
Комментарии0 комментарий(ев)