В США женится мужчина, который первым в мире перенёс операцию по пересадке лица

Шесть лет назад в небольшом американском городе произошла автокатастрофа. Джо Димео ехал домой после ночной смены и уснул за рулём. Автомобиль врезался в дерево и загорелся. Пострадавшего спасли, но он получил ожоги 80% поверхности тела, лишился нескольких пальцев, губ и обоих век, передает hibiny.ru

Фото: ladbible.com

Молодой человек перенёс более 20 хирургических вмешательств. Летом 2020 года врачи успешно провели операцию по пересадке лица и обеих рук.

Донора искали приблизительно 10 месяцев. Им стал 48 летний американец, умерший от инсульта. Операция продолжалась почти сутки, и вероятность успеха составляла всего 6%, пишет LADbible.

Врачи воспользовались всеми доступными современными технологиями, такими как 3D-моделирование, для того чтобы выровнять кости рук.

Джо начал жизнь заново. В этом ему помогла любовь к 33-летней Джессике Коби. Со своей невестой он познакомился в соцсетях. Их сблизила любовь к собакам.

Недавно стало известно, что 25-летний мужчина женится на ней. Девушка во всём поддерживает своего возлюбленного. Интернет-пользователи со всего мира поддержали пару и пожелали счастья молодым.