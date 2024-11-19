В Подмосковье родился ребенок с зубами

Одна из жительниц подмосковного Королева произвела на свет уникального малыша. Здоровый во всех отношениях мальчик родился сразу с зубами, передает hibiny.ru
Одна из жительниц подмосковного Королева произвела на свет уникального малыша. Здоровый во всех отношениях мальчик родился сразу с зубами.
Фото: Минздрав Московской области
Как рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области, два нижних резца новорожденного врачи заметили сразу. Другие параметры ребенка вопросов не вызвали: вес 3200 г, рост 50 см, оценка по шкале Апгар — 8−9 баллов.
По словам медиков, беременность мамы удивительного малютки протекала нормально. Роды были естественными, прошли они в срок.
«Малыш родился здоровым. Он просто немного опередил своих сверстников», — объяснила замглавврача по акушерско-гинекологической помощи Юлия Яцевич.
Как отмечается, рождение ребенка с зубами — явление крайне редкое. Обычно первые зубки у младенцев появляются в возрасте около полугода.
При этом с медицинской точки зрения такое раннее прорезывание не является аномалией. Скорее, это можно назвать особенностью.
Самочувствие необычного новорожденного и его мамы у врачей никаких опасений не вызывает. Они чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.
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