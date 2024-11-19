Прослушка или галлюцинации: новые iPhone «заговорили» с владельцами странными голосами из динамиков

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Пользователи популярной в США платформы Reddit все больше жалуются на странное поведение своих смартфонов от компании Apple. Аппараты последних моделей вдруг стали воспроизводить чужие разговоры.

Один из пользователей Reddit пожаловался на днях, что его 16-й iPhone буквально заговорил с ним, начав транслировать разговор другого человека. Владелец телефона отметил, что в этот момент все приложения у него были отключены. Говорящий «с той стороны» явно нервничал, а в конце вообще попал в аварию. Через несколько дней история повторилась, только теперь из динамика полилась чья-то ожесточенная ругань.

Другие пользователи Reddit также начали жаловаться на свои устройства. В сети активно обсуждается несколько версий — от прослушки, которая явно зашла не туда, до сбоя последней версии ПО для iPhone.

Некоторые фантазеры предположили, что владельцы проблемных телефонов просто надышались угарным газом и стали жертвами галлюцинаций. Кто-то считает, что iPhone каким-то образом транслирует звук из видео в социальных сетях. Как бы то ни было, речь идет о масштабной утечке персональных данных — сбой iPhone грубо нарушает границы приватности.

Справка: компания Apple обычно не реагирует на единичные претензии в сети. Руководство отвечает только на массовую критику от десятков тысяч человек, и то не всегда.