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19.11.2024, 19:18

Мужчина не может вернуть свой Mercedes со спецстоянки: авто разобрали по частям

Новости Мира 0 712

Житель Подмосковья пытается вернуть Mercedes, который разобрали на части и продали. Забрать ее владелец пытался много раз, но все время получал отказ. В итоге легковушка пропала, а ее детали теперь можно свободно купить в интернете. Уголовное дело почему-то возбуждать отказались, передает Liter.kz со ссылкой на РЕН ТВ.

Фото: drive2.ru
Фото: drive2.ru

Александр Лозинский уже долгое время пытается вернуть свой Mercedes E-класса со спецстоянки, но надежды мало. Любимая "ласточка" не просто исчезла: автомобиль разобрали на запчасти и продали в интернете.

Изначально сотрудники уверяли Александра, что с машиной все хорошо, она находится в другом месте и на ее перевозку нужно время. Но на следующий день владелец стоянки рассказал ему всю правду: машину решили разобрать, не уведомив об этом владельца. Якобы авто долгое время стояло бесхозным, а платить за транспортировку и стоянку необходимо.

От автомобиля осталось лишь несколько запчастей, которые и нашел Александр в интернете. А сколько еще таких "вещественных доказательств" готовится к разбору на стоянке, неизвестно.

Хозяин стоянки на вопрос, почему авто, которое являлось уликой, решили разобрать и продать, выдвинул свою версию. Якобы иномарка по документам поступила на стоянку как бесхозная, а сообщить владельцам не получилось, всему виной ошибка в базе данных ГИБДД.

Пострадавший провел независимую экспертизу: ущерб составил более миллиона рублей (около 5 млн тенге), но с такой суммой владелец спецстоянки не согласен.

Александр уже обратился в полицию, но в возбуждении уголовного дела ему отказали.

Однако сдаваться он не собирается – теперь мужчина готовит документы для обращения в суд. Хозяин авто настроен вернуть если не машину, то хотя бы восстановить справедливость.

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