Медсестра рассказала, о чем говорят люди перед смертью

Медсестра паллиативной помощи Джули Макфадден из хосписа в Лос-Анджелесе поделилась, о чем говорят люди в последние минуты своей жизни, сообщает Zakon.kz.

Фото: YouTube/Julie McFadden

По ее словам, отмечает Daily Mail, многие пациенты часто выражают сожаление о том, что не понимали ценности своего здоровья.

"Первое, что я постоянно слышу, – это то, что они не ценили свое здоровье, пока оно было у них", – поделилась Джули.

Также часто, уточнила медсестра, пациенты признают – они "слишком много работали" на протяжении всей жизни. Кроме того, многие говорят о недостатке внимания к своим отношениям, сожалея о потерянных связях. Медсестра объяснила, что люди либо сожалеют о том, что не сохранили определенные отношения и дружбу, либо сожалеют о том, что затаили обиду. Многие пациенты также признаются, что их "слишком заботило" мнение других людей.

В конце Макфадден добавила, что для людей оказалась важной "подготовка к неизбежному". Поэтому она предложила открыто обсуждать свои страхи и ожидания с близкими и медицинским персоналом.