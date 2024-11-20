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20.11.2024, 08:38

Избавьтесь от них: пять источников бедности в доме

Новости Мира 0 643

У каждого из нас дома полно ненужных вещей, с которыми сложно расстаться. Речь идет не о бесчисленных статуэтках, декоративных свечах или других элементах декора, которые добавляют уют интерьеру, передает hibiny.ru

Фото с сайта hibiny.ru
Фото с сайта hibiny.ru

Автор канала «Женская теория» Елена Колесник обращает внимание на необходимость избавиться именно от хлама. Имеется в виду сломанная мебель, старые тряпки, остатки обоев или поломанная бытовая техника, которые годами пылятся в сарае или на антресолях.
 

Эти предметы, которыми вы не пользовались годами, создают не только визуальный беспорядок, но и невидимую финансовую дыру, которая тянет вас вниз
Елена Колесник

В первую очередь следует избавиться от этих 5 вещей:

1. Пыль и грязь

Некоторые люди ввиду разных причин забывают вовремя наводить порядок в доме. А ведь пыль и грязь, скопившиеся в углах комнат, создают ощущение упадка и притягивают неудачи.

Избегайте их накопления. Поддерживайте чистоту в доме. Это поможет привлечь удачу и повысит настроение.

2. Хаос и беспорядок

Многие из нас воспринимают беспорядок в доме как нечто несущественное. Однако разбросанные вещи сильно влияют на наше душевное равновесие и финансовое состояние.

Также неорганизованность всегда приводит к тому, что мы теряем и долго не можем найти нужную вещь. Порядок проще поддерживать постоянно, чем делать это наскоками. Увидел вещь не на своем месте — убрал. Только так можно избежать хаоса и беспорядка.

3. Сломанная бытовая техника

Не держите в доме поломанную бытовую технику. Она не только занимает место, но и не позволяет планировать новые покупки.

4. Остатки обоев и стройматериалов

Обои и стройматериалы, которые мы на всякий случай оставляем после ремонта, со временем превращаются в груду хлама. Мы неизменно забываем о них, загромождая все больше места в кладовке или сарае.

Рано или поздно все это начинает мешать, а нужную вещь в захламленном помещении найти очень сложно. Это занимает много времени и сильно портит настроение.

5. Старая или побитая посуда.

Ненужная посуда занимает много места и создает ощущение беспорядка. Также она мешает оптимально распределить драгоценное пространство кухонных ящиков.

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