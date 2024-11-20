Как поступить с врагами: Джон Кеннеди при жизни дал четкий ответ на этот вопрос — сегодня актуально как никогда

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Самый молодой из американских президентов Джон Кеннеди известен не только тем, что стал одним из величайших руководителей США, но и тем, что он был журналистом и писателем. Гибель 35-го президента США в ходе совершенного на него покушения в Далласе в 1963 году нанесла большой удар по американцам.

При жизни же Джон Фицжеральд Кеннеди славился своими высказываниями. Он был великолепным оратором, который умел достучаться до сердец людей. Примечательно, что все свои речи президент писал исключительно сам.

Высказался он и о врагах.

"Можете простить ваших врагов, но не забывайте их имена", — говорил Кеннеди.

Этим высказыванием, которое некоторые историки признают спорным, поскольку не зафиксировали его в официальных речах 35-го президента США, речь не о злопамятности или мстительности. А об осторожности. Те, кто предал вас однажды, сделают это снова с высокой долей вероятности. На них можно не держать обиды, но быть готовыми к удару с их стороны следует всегда.