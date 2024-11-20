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20.11.2024, 14:34

В Узбекистане выбрали премьер-министра

Новости Мира 0 395

В Узбекистане депутаты парламента проголосовали за переназначение Абдуллы Арипова на должность премьер-министра, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gazeta.uz.

Фото: parliament.gov.uz
Фото: parliament.gov.uz

Сообщается, что депутаты Олий Мажлиса утвердили кандидатуру Арипова, выдвинутую президентом Узбекистана, на пост премьер-министра в рамках тайного голосования.

Напомним, 19 ноября правительство Узбекистана объявило о сложении полномочий перед вновь избранным Олий Мажлисом. Парламентские выборы прошли 27 октября.

Абдулла Арипов возглавил правительство Узбекистана в декабре 2016 года. Более 10 лет - с мая 2002 года по август 2012-го - работал заместителем премьер-министра. Параллельно в 2005-2009 годах возглавлял Узбекское агентство связи и информатизации.

В сентябре 2016 года, после избрания в стране нового президента, Абдулла Арипов вернулся в правительство в качестве вице-премьера и руководителя комплекса кабинета министров по вопросам молодежной политики, культуры, информационных систем и телекоммуникаций.

После выборов депутатов в 2019-2020 годах Арипов был вновь утвержден премьер-министром.

Таким образом, Абдулла Арипов в третий раз стал премьер-министром Узбекистана.

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