Какие яйца на самом деле полезнее и вкуснее — белые или коричневые

Многие люди уверены: цвет куриных яиц говорит об их качестве. Считается, что яйца с коричневой скорлупой более натуральные, питательные и вкусные, нежели их белые собратья, передает hibiny.ru

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Любопытно, что это поверье распространено не только среди россиян. Во многих странах СНГ жители считают точно так же. Более того, в этом уверены и на Западе. К примеру, в США говорят так: «Американец покупает белые яйца только в двух случаях — либо от отчаяния, либо потому что он — иностранец».

Уверенность в том, что «бледнолицый» продукт хуже, чем тот же, но в коричневом цвете, подогревается и маркетинговыми нюансами. Так, коричневые яйца в некоторых странах зачастую стоят дороже.

Но есть ли разница на самом деле? Эксперты утверждают, что нет. Все россказни о большей пользе одних и худшем вкусе других — не более, чем небылицы.

«Состав у белых и коричневых яиц абсолютно идентичный, их пищевые свойства не отличаются», — заверяют в Роскачестве.

Эксперты объясняют: на самом деле цвет продукта зависит лишь от того, была ли курица «брюнетка» или «блондинка». У светлых пород яйца будут белыми, а у черных, рыжих и пеструшек — коричневыми.