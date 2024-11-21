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20.11.2024, 20:16

Паспорт не нужен? Казахстанцам могут упростить въезд в Узбекистан

Новости Мира 0 369

Стало известно, что казахстанцам, возможно, будет проще заезжать на территорию Узбекистана. Детали в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Президента соседнего государства Шерзод Асадов, подробнее - на Tengri Travel.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В своем посте он отметил, что для всестороннего развития страны "крайне важно проводить эффективную внешнюю политику, расширять круг друзей и партнеров, а также углублять региональное сотрудничество с ближайшими соседями".

"В этой связи Президент (Узбекистана – прим. ред.) подчеркнул необходимость принятия Концепции внешней политики в новой редакции. Приоритетным направлением внешней политики останется укрепление добрососедских отношений между странами Центральной Азии, обеспечение региональной безопасности и стабильности. В следующем году в нашей стране пройдет встреча "Центральноазиатской пятерки", которая станет очередным важным практическим шагом на этом пути. В настоящее время наши граждане могут свободно путешествовать в Кыргызстан по ID-картам (удостоверение личности – прим. ред). Планируется ввести аналогичный порядок с Казахстаном и Таджикистаном", – говорится в его тексте.

Согласно информации на сайте министерства юстиции Кыргызстана, идентификационная карта – паспорт гражданина страны образца 2024 года (ID-карта) – документ, удостоверяющий личность гражданина и подтверждающий принадлежность к гражданству, "с информацией в текстовом, машиносчитываемом и электронном виде, со встроенным электронным чипом". Идентификационная карта является одним из типов национальных паспортов граждан Кыргызстана. Она выдается всем гражданам страны по достижении 16-летнего возраста при подаче заявления по установленной форме, сроком действия на десять лет.

В Казахстане удостоверение личности также выдается с 16 лет. Судя по сообщению пресс-секретаря Президента Узбекистана, возможно, в будущем жители нашей страны смогут заезжать на территорию соседнего государства только по удостоверению, а не по паспорту, как сейчас.

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