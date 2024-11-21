Диетолог из США назвала 9 продуктов, которые заменят таблетки для похудения

Эксперты сходятся во мнении, что худеть надо с умом, тогда сбросить вес получится без нанесения вреда здоровью. Так, диетолог из США Джиллиан Баркьюмб предупредила, что не стоит ради достижения быстрого результата прибегать к ставшим в последнее время популярным в ряде стран таблеткам для похудения, передает hibiny.ru

Фото: thesun.co.uk

Альтернативой опасным экспериментам над телом специалист по питанию считает введение в рацион девяти продуктов, которые тоже способны оказать влияние на избавление от лишних килограммов. Советами она поделилась с ресурсом eatthis.com.

Так, стоит налегать на овес, содержащий много растворимой клетчатки, которая оказывает влияние на замедление процесса переваривания пищи, а значит человек дольше ощущает сытость. Похожим образом действуют и таблетки для похудения.

На втором месте идет греческий йогурт. Благодаря большому количеству белка такой перекус отлично насыщает, причем надолго.

Третьей в списке рекомендуемых диетологом продуктов идет богатая клетчаткой и белком чечевица. Баркьюмб отметила, что люди, регулярно употребляющие ее, фиксируют снижение веса.

Четвертыми в списке оказались яблоки, содержащие пектин, также оказывающий замедляющее действие на пищеварение.

Еще диетолог порекомендовала худеющим включить в рацион авокадо, ячмень, семена чиа, яйца и зеленые овощи. Сочетание этих продуктов позволит организму получать необходимые питательные элементы и терять лишние килограммы без вреда для здоровья.

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