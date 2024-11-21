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21.11.2024, 10:45

На Украине актера Владимира Машкова приговорили к тюремному сроку и отобрали квартиру

Новости Мира 0 940

Украинский суд обвинил Владимира Машкова в посягательстве на территориальную целостность Украины, передает hibiny.ru

Фото с сайта hibiny.ru
Фото с сайта hibiny.ru

Украинский суд вынес российскому актеру Владимиру Машкову суровый приговор за поддержку специальной военной операции РФ.

Художественного руководителя «Табакерки» приговорили к десяти годам тюремного заключения. Также у Машкова конфисковали квартиру в Одессе площадью 147 квадратных метров. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на официальный ТГ-канал Офиса генерального прокурора Украины.

В украинской генпрокуратуре сообщили, что следствие по делу Машкова вели сотрудники винницкого управления СБУ. В итоге против российского актера выдвинули два обвинения: «Пропаганда войны» и «Посягательство на территориальную целостность Украины».

Справка: Владимир Машков отрыто поддерживает политику Москвы, в том числе в вопросе присоединения Крыма в 2014 году и Луганской и Донецкой народных республик в 2022-м.

Ранее мы писали, что Владимир Машков придумал новую расшифровку аббревиатуре «СВО».

Также Владимир Машков вспомнил о работе в Голливуде и признал, что быстро уставал от США.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Украинцы просто молодцы, там ещё много таких, пожалуйста не останавливайтесь.
21.11.2024, 09:05
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