На Украине актера Владимира Машкова приговорили к тюремному сроку и отобрали квартиру

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Украинский суд вынес российскому актеру Владимиру Машкову суровый приговор за поддержку специальной военной операции РФ.

Художественного руководителя «Табакерки» приговорили к десяти годам тюремного заключения. Также у Машкова конфисковали квартиру в Одессе площадью 147 квадратных метров. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на официальный ТГ-канал Офиса генерального прокурора Украины.

В украинской генпрокуратуре сообщили, что следствие по делу Машкова вели сотрудники винницкого управления СБУ. В итоге против российского актера выдвинули два обвинения: «Пропаганда войны» и «Посягательство на территориальную целостность Украины».

Справка: Владимир Машков отрыто поддерживает политику Москвы, в том числе в вопросе присоединения Крыма в 2014 году и Луганской и Донецкой народных республик в 2022-м.

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Также Владимир Машков вспомнил о работе в Голливуде и признал, что быстро уставал от США.